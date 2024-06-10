عرض خاص لفيلم أهل الكهف بحضور أبطاله قبل طرحه في دور السينما اليوم

يستعد صناع فيلم أهل الكهف، مساء اليوم الإثنين، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو لينضم إلى موسم أفلام عيد الأضحى.

العرض الخاص لفيلم أهل الكهف

ومن المقرر أنَّ يحتفل صناع فيلم أهل الكهف بالعرض الخاص للفيلم في أحد دور السينما التي تقع في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور جميع أبطال العمل.

يُذكر أنَّ فيلم أهل الكهف يشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد فراج وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ويُشارك فيلم أهل الكهف في موسم أفلام عيد الأضحى بجانب عدد آخر من الأعمال السينمائية من بينها: فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي، وفيلم ولاد رزق 3 القاضية لأحمد عز، واللعب مع الكبار لـ محمد إمام.