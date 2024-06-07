طرح البرومو الرسمي لفيلم «أهل الكهف» (فيديو)

نشرت الشركة المنتجة لفيلم «أهل الكهف» البرومو الرسمي للفيلم المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المٌقبل، والذي ينافس فيه عدد من الأفلام الكُبرى على رأسها فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث، وفيلم «اللعب مع العيال» للنجم محمد إمام.

عودة عمرو عرفة للسينما

ويعود عمرو عرفة بفيلم اللعب مع العيال إلى السينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات بعد فيلم «آخر ديك في مصر» بطولة الفنان محمد رمضان، وتعد عودته الأقوى من خلال فيلم أهل الكهف المأخوذ عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

يذكر أن فيلم أهل الكهف، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وريم مصطفى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.