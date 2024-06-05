تفاصيل العرض الخاص لفيلم أهل الكهف.. بطولة خالد النبوي

يستعد صناع فيلم أهل الكهف الذي يقدم بطولته عدد كبير من النجوم، للاحتفال بالعرض الخاص للعمل قبل طرحه بدور العرض السينمائية في مصر 12 يونيو الجاري.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم أهل الكهف

ويحتفل صناع فيلم أهل الكهف بالعرض الخاص، الاثنين 10 يونيو، وذلك في سينما بأحد المولات التجارية، بحضور عدد من أبطال الفيلم.

أبطال فيلم الكهف

يذكر أن فيلم أهل الكهف يشارك في بطولته خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

وينافس فيلم أهل الكهف عددا من الأعمال السينمائية التي سيتم طرحها في نفس الموسم، بينها ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس.