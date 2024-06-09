سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024.. العريض الحبة بـ15.600 جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر الأرز الشعير من السلع التي يهتم بمعرفتها التجار والمستهلكين

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024 في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم بالأسواق

سجل سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة بقيمة 15.600 جنيه.

جاء سعر طن الأرز الشعير الرفيع الحبة بقيمة 14.600 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة بقيمة 23.000 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض العريض الحبة بقيمة 24.300 جنيه.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 31.98 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الفول 47.24 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق 23.93 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس اللتر الواحد 95.59 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 68.47 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 22.77 جنيه.