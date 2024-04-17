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سعر طن الأرز الشعير يتراجع 2000 جنيه.. اعرف الكيلو بكام

كتب:

محمد سيف
06:49 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
الأرز

الأرز

تراجع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 2000 جنيه، اليوم الأربعاء، 17-4-2024، إذ سجل نحو 18 ألف جنيه للطن مقارنة بـ20 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الغرفة التجارية.

تراجع الأرز الشعير 2000 جنيه للطن

وأسهم تراجع سعر طن الأرز الشعير في انخفاض الأرز المعبأ نحو 5 جنيهات إذ سجل نحو 24 جنيهًا للكيلو الأرز السايب مقارنة بـ29 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الأرز المعبأ ما بين 25 إلى 33 جنيهًا حسب درجة الجودة والنقاء.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن تراجع الأرز الشعير هو نتيجة طبيعية لوفرة المنتج في الأسواق وزيادته أيضًا مقارنة بالكميات المعروضة في الأسواق العام الماضي.

زيادة إنتاج الأرز المعبأ

وأضاف شعيب في حديثه لـ«الوطن» أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو أعلنت عن توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن  في موسم 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم الماضي، وهذا يشارك في تراجع أسعار الأرز المعبأ والسائب.

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