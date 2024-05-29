تراجع 4000 جنيه في سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

تراجع سعر طن الأرز الشعير، اليوم الأربعاء 29-5-2024، بنحو 4000 جنيه في الطن، ليتراوح ما بين 14- 15.5 ألف جنيه للطن بعد أن كان يسجل 18 ألف جنيه للطن الفترة الماضية، وفقًا لشعبة الأرز.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر طن الأرز الشعير، اليوم الأربعاء 29-5-2024، بعد أن تراجع بنحو 4000 جنيه في سعر الطن.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 29-5-2024، يتراوح ما بين 14 - 15.5 ألف جنيه للطن، بحسب النوع.

سعر طن الأرز عريض الحبة

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، يسجل اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن في الأسواق، فيما يسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 15.5 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة

تابع شحاتة، بأن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة الممتاز، يسجل ما بين 24 و26 ألف جنيه للطن، والمعبأ من 27 إلى 28 جنيها للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر 30 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة

أشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الأرز الأبيض عريض الحبه السائب 15.5 ألف جنيه للطن، ويتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو السائب، والمعبأ يسجل 32 جنيها للمستهلك.