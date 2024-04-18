تراجع جديد في سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 18-4-2024.. اعرف بكام

شهد سعر طن الأرز الشعير، اليوم، تراجعا في الأسواق المصرية، حيث سجل الأرز عريض الحبة انخفاضا بنحو 2000 جنيه، اليوم الخميس، 18-4-2024، إذ سجل نحو 18 ألف جنيه للطن مقارنة بـ20 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الغرفة التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر طن الأرز الشعير، اليوم، في الأسواق المصرية، وفقا لآخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم:

- سعر طن الشعير الرفيع الحبة وصل إلى 17 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة جاء بـ18 ألف جنيه.

- تجاوز سعر الأرز البسمتي الكيلو الواحد حاجز الـ19 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

- كيلو الأرز الشعير الرفيع الحبة، سجل سعره 17 جنيهًا.

- بالنسبة للأرز الشعير العريض الحبة، بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 18 جنيهًا.

انخفاض الأرز المعبأ

وأدى تراجع سعر طن الأرز الشعير في انخفاض الأرز المعبأ نحو 3.5 جنيهات في الأسواق، حيث سجل نحو 24 جنيهًا للكيلو الأرز السايب مقارنة بـ29 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الأرز المعبأ ما بين 25 إلى 33 جنيهًا حسب درجة الجودة والنقاء.