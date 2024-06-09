كاتب صحفي: قطاع غزة أصبح منكوبا إنسانيا وعمرانيا

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ سجلات الإجرام الإسرائيلي لا تزال تسطر مجازر جديدة، موضحًا أنّ هذه المجازر يجب أن توقظ الضمير العالمي، مشيرا إلى أنّ قطاع غزة أصبح منكوبا إنسانيا وعمرانيا.

8 أشهر من القصف الإسرائيلي المستمر

وأكد «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي محمد المهدي، على ضرورة أن يوجد رأي عام دولي الآن مناهض لهذه التحركات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأبرياء والأطفال في قطاع غزة، موضحا أنه يتحدث على 8 أشهر من القصف الإسرائيلي المستمر يمثل إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الجانب الإسرائيلي يرى في إطالة أمل لهذه الحرب، وفرص لحصد المكاسب السياسية الزائفة لمغازلة الشارع الداخلي في إسرائيل أو في خداع المجتمع الدولي وإيجاد مبررات واهية لاستمرار هذه الحرب، التي على رأسها فكرة تحرير 4 محتجزين بالأمس، متسائلاً لماذا الآن لم يتم هذا الأمر من قبل؟