إعلام فلسطيني: إطلاق النار من مروحيات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 07:08 ص | الأحد 09 يونيو 2024 غزة كشف إعلام فلسطيني عن إطلاق النار من مروحيات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حياة خطاب: القمة المصرية الأذربيجانية تأتي في توقيت مهم من أجل فلسطين محمود مسلم: إدارة فلسطين بعد 7 أكتوبر تحتاج سلطة أكثر شبابا الوجه القبيح لموقع «ميمري» المضلل.. منصة «مشبوهة» تهاجم مؤيدي فلسطين عامل «دليفري» يدعم فلسطين على طريقته الخاصة بالبحيرة: غزة في القلب دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة.. «اللهم انصر أهل فلسطين» «المتحدة» تعلن تضامنها مع قصواء الخلالي: تتعرض لحملة منظمة بسبب دعم فلسطين فلسطين غزة بقلم محمد عزالدين