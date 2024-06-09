رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلام فلسطيني: إطلاق النار من مروحيات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:08 ص | الأحد 09 يونيو 2024
غزة

غزة

كشف إعلام فلسطيني عن إطلاق النار من مروحيات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

اقرأ المزيد:

حياة خطاب: القمة المصرية الأذربيجانية تأتي في توقيت مهم من أجل فلسطين

محمود مسلم: إدارة فلسطين بعد 7 أكتوبر تحتاج سلطة أكثر شبابا

الوجه القبيح لموقع «ميمري» المضلل.. منصة «مشبوهة» تهاجم مؤيدي فلسطين

عامل «دليفري» يدعم فلسطين على طريقته الخاصة بالبحيرة: غزة في القلب

دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة.. «اللهم انصر أهل فلسطين»

«المتحدة» تعلن تضامنها مع قصواء الخلالي: تتعرض لحملة منظمة بسبب دعم فلسطين
بقلم محمد عزالدين