نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024.. تظهر خلال الأسبوع الحالي

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024، ستعلن إلكترونيًا عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتوقيع عليها من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كما سيتم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي كاملة بأوراقٍ رسمية داخل مدارس المرحلة الإعدادية في 9 إدارات تعليمية في المحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة، في بيان لها، أنّه عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا يوم 23 مايو من الشهر الماضي، بدأت أعمال التصحيح مباشرة من قبل المعلمين المكلفين كونترول الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا

وأكد مصدر مسؤول في ديوان مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 خلال الأسبوع الجاري، وعلى الأرجح يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنّ أعمال التصحيح انتهت، وتجرى حاليًا أعمال المراجعة على درجات الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا

وأوضح أنّ من الممكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا من خلال الرابط الإلكتروني، بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتمادها من قبل محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا، انطلقت الشهر الماضي بداية من 18 مايو حتى 23 من الشهر ذاته، خاضها 52 ألفا و811 طالبًا وطالبة، مقسمين على 302 لجنة على مستوى 9 إدارات على مستوى المحافظة.