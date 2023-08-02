أعلنت وزارة العدل بالتنسيق مع محافظة قنا مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بقنا المقرر أن تقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري خلال الفترات المسائية بالمحافظة وعددها فرعي توثيق لتغطي المحافظة خلال الفترة المسائية التي تبدأعملها من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة مساء يوم عمل رسمي.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بقنا

وتقدم «الوطن» للمواطنين في محافظة قنا، مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في قنا حيث حددت المحافظة بالتنسيق مع وزارة العدل فرعين للتوثيق للعمل في الفترة المسائية ثابتين.

- فرع توثيق ضواحي قنا بشارع الكنوز بجوار مسجد سيف.

- مكتب توثيق قنا بمبنى المحكمة داخل مجمع محاكم قنا في مدينة قنا.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري في قنا

وأكدت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم، أن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بقنا، تقدم خدماتها للمواطنين خلال أيام العمل الاسبوعية، في الفترة من الـ5 مساء حتى الـ9 مساء.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها تاحت كافة الخدمات في فروع التوثيق المشار إليها سواء في مكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق في مكاتب شركات المحمول بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقييد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية الحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.