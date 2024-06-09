مدارس التمريض بالقليوبية بنات 2024.. المصاريف وشروط الالتحاق والأماكن

يترقب مئات الطلاب والطالبات الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض بالقليوبية بنات 2024، وكذلك مدارس التمريض بالقليوبية للبنين، فضلًا عن المصاريف وشروط الالتحاق والأماكن، إذ يقبل الطلاب والطالبات عليها نظرًا لكونها أحد أفضل بدائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعدما اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 81.6%.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض بالقليوبية بنات 2024 والمصاريف وشروط الالتحاق وأماكنها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في كل مكان.

مدارس التمريض بالقليوبية بنات 2024

عدد مدارس التمريض بالقليوبية 2024 نحو 5 مدارس تنقسم إلى البنين والبنات، إذ تتواجد مدارس التمريض بالقليوبية بنات 2024 في طوخ، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، وكذلك بهتيم بشبرا، بينما تأتي مدارس التمريض بالقليوبية للبنين في ميت كنانة مركز طوخ، وشبين القناطر، وبهتيم، والقناطر الخيرية.

أماكن مدارس التمريض بالقليوبية 2024

أما عناوين مدارس التمريض بالقليوبية 2024 والتابعة لهيئة التأمين الصحي نظام الـ 5 سنوات، فهي مستشفى التأمين النموذجي ببنها، ومستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا، وأيضًا داخل مستشفى التأمين الصحي ببهتيم.

تنسيق مدارس التمريض بالقليوبية 2024

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تفاصيل تنسيق مدارس التمريض بالقليوبية 2024 من قبل مديرية الصحة، إذ من المتوقع أن تأتي مرتفعة نسبيًا عن العام المنصرم بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لـ 81.6% مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغ نحو 8.67%، إذ تراوحت درجات القبول في تنسيق مدارس التمريض بالقليوبية العام الماضي من 269 وحتى 274 درجة.

مصاريف بمدارس التمريض بالقليوبية 2024

وفيما يخص مصاريف مدارس التمريض بالقليوبية 2024 فإنّها تبلغ نحو 200 جنيهًا لكل سنة، فضلًا عن إضافة مصروفات لامتحانات الدبلوم في الصف الثالث الثانوي تمريض، ويتم تحديدها كل سنة، فيما تتراوح مصاريف التمريض الخاص بين 2000 حتى 5 آلاف جنيه.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض بالقليوبية 2024

وفيما يخص شروط الالتحاق بمدارس التمريض بالقليوبية 2024 فإنّها تتمثل في الآتي:

الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

التقدم لتنسيق التمريض 2024 في المركز التابع له محل الإقامة.

دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

التفرع للدراسة بالتمريض بصورة كاملة، وعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول وفقًا للتنسيق.

اجتياز اختبارات القبول والقدرات بنسبة لا تقل عن 70%.

اجتياز الكشف الطبي وكشف الهيئة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية حسن السير والسلوك.