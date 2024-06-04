تنسيق التمريض 2024 بجميع المحافظات.. اعرف المؤشرات والشروط

يترقب آلاف الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات، بدء تنسيق التمريض 2024 إذ أنّه أحد أهم بدائل الثانوية العامة 2024 التي يتجه لها الطلاب وخصوصًا الفتيات هربًا من ضغوط الثانوية العامة، فيما أعلنت وزارة الصحة في بيان، شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، في العام الدراسي المقبل 2024/2025.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مؤشرات تنسيق التمريض 2024، فضلًا عن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق التمريض 2024 بالمحافظات

ومن المتوقع إعلان تفاصيل تنسيق التمريض 2024 في 15 محافظة والتي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وبحسب مديريات الصحة، فإنّ شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024 تتضمن الآتي:

حصول الطالب أو الطالبة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها لعام 2024. أن يتقدم الطالب لتنسيق التمريض 2024 في نفس المحافظة والمركز اللذين بهما بها محل سكنه. أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية سواء لغة أولى أو ثانية. تقديم ولي الأمر إقرار تفرغ للطالب أو الطالبة للدراسة بصورة كاملة. القبول سيكون وفقًا للمجموع الأعلى فالأقل، مع تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 بعد الانتهاء من أعمال التنسيق. أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، حسب السلوك والسير. أن يجتاز الطالب أو الطالبة اختبارات الإملاء والقدرات بدرجة لا تقل عن 70%. أن يجتاز الطالب أو الطالبة كشف الهيئة، والكشف الطبي.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسب النجاح والدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية ، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام نحو 87.5%، مقارنةً بـ 85.17% العام الماضي.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الإسكندرية

وتشير نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 هذا العام إلى ارتفاع مؤشر تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 86.2%، بينما بلغت العام الماضي نحو 83.9% فقط.

تنسيق التمريض 2024 محافظة أسوان بعد الإعدادية

ووفقًا للمؤشرات الأولية، فإنّه من المتوقع زيادة تنسيق التمريض 2024 بمحافظة أسوان بعد الإعدادية عن العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لـ 76.14% مقارنةً بـ 75.83% العام الماضي.

تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

وانخفضت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 لـ 84.7%، مقارنةً بـ 85.1% العام الماضي، مما يشير إلى احتمالية انخفاض تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية

وارتفعت نسبة نجاح نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، هذا العام بصورة كبيرة عن العام الماضي، إذ سجلت 93.7% هذا العام، مقارنةً بـ 87.5% العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة مجموع تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية عن العام المنصرم.

تنسيق التمريض 2024 محافظة البحيرة

وتراجعت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحيرة عن العام الماضي، مما يشير إلى احتمالية تراجع تنسيق التمريض 2024 محافظة البحيرة، إذ بلغت نسبة النجاح هذا العام نحو 82.5% مقارنةً بـ 84% العام المنصرم.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية

وحتى الآن لا يوجد مؤشرات أولية لتنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية، وكذلك تنسيق التمريض 2024 محافظة الغربية، بالإضافة إلى تنسيق التمريض 2024 محافظة القليوبية، وأيضًا تنسيق التمريض 2024 محافظة أسيوط، وذلك بسبب عدم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في هذه المحافظات حتى الآن، أو معرفة إذا كانت ستزيد أو تقل نسب النجاح عن العام المنصرم.