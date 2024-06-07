تنسيق مدارس التمريض 2024.. المعايير الكاملة لتحديد الحد الأدنى للقبول

تُقدّم مدارس التمريض 2024 مجموعة عديدة من المميزات، أهمها الالتحاق بوظيفة مضمونة بعد التخرج مباشرة «وظيفة حكومية بمرتب شهري ثابت» وقبل ذلك الحصول على فرص تدريب مكثفة خلال فترة الدراسة، لذا كثرت تساؤلات العديد من أولياء الأمور عن تنسيقها كبديل عن الثانوية العامة، بعد إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض 2024

تستعد المحافظات للإعلان عن تنسيق مدارس التمريض 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يخضع لمجموعة من الضوابط المهمة، والتي وضحها الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أولها هي الاحتياج الفعلي لكل منطقة بالمحافظة للممرضين: «يختلف التنسيق من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى».

ضمن ضوابط التنسيق، وفق ما رواه «العشماوي» لـ «الوطن»، أنه لا يحق للطالب التقديم في مدرسة غير التي تخضع لنطاقه الجغرافي، موضحاً أن هذه المدارس تعمل على سد احتياجات مستشفيات كل محافظة، مؤكداً أن عملية القبول تتم وفق العديد من المراحل أولها الحصول على الحد الأدنى للتنسيق، ثم الخضوع لاختبارات تحريرية وأخرى شفوية.

اختبارات مدارس التمريض

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الاختبارات تقيس مستوى الطالب في أكثر من لغة مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المدارس تقبل الطلاب الذكور والفتيات، ومدة الدراسة 5 سنوات يحصل بعدها الخريج على شهادة تحمل «فني تمريض».

يحق لخريجي مدارس التمريض، وفق «العشماوي»، الالتحاق بكليات التمريض، حال استيفاء الحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أنه بعد التخرج من الجامعة يحصل الطالب على شهادة تحمل «أخصائي تمرض».