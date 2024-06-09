أسعار السمك في الأسواق اليوم الأحد 9-6-2024.. «البلطي» بـ66 جنيها

شهدت أسعار السمك في الأسواق، اليوم الأحد 9-6-2024، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 100.32 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو سمك موسي بحوالي 196.3 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك 102.99 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور 100 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو السمك القاروص 168.42 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد 92.35 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) 141.33 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الممتاز) 167.38 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الكابوريا 122.32 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 66.25 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض 155.47 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة 77.65 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك السبيط 341.46 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) 320 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) 239.45 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) بحوالي 430.51 جنيه.