أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة 7-6-2024 في سوق العبور وللمستهلك

سجلت أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة 7-6-2024 حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، ويتراوح سعر السمك البلطي الممتاز بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، وفق المعلن على منصة سوق العبور الإلكترونية، بينما يباع للمستهلك بقيمة 80 جنيهًا في الأسواق الخارجية.

أسعار السمك في سوق العبور

نستعرض أسعار السمك البلطي والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للسوق، وهي كالتالي:

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 55 و57 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد فتراوح سعره بين 70 و210 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة 2024

- سجل سعر المرجان المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- سجل سعر البربون المجمد بين 30 إلى 55 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فتراوح الكيلو منها بين 35 إلى 65 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 إلى 95 جنيها.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا بين 100 إلى 135 جنيهًا.

سعر السمك البوري اليوم

- استقر سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم ليتراوح بين 110 إلى 140 جنيهًا.

- ثبت سعر السمك البوري صغير الحجم ليتراوح بين 65 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- حقق سعر «السبيط - كاليماري» اليوم انخفاضًا طفيفًا، ليتراوح بين 190 و370 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 70 و120 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 170 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.

- هبط سعر كيلو الدنيس، ليتراوح بين 100 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- ارتفع الجمبري صغير الحجم ليتراوح بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد فثبت سعره بين 175 و380 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 360 إلى 450 جنيها للكيلو.