أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 5-6-2024.. تراجع جديد للبلطي

تراجعت أسعار السمك البلطي اليوم الأربعاء 5-6-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر السمك البلطي الممتاز بين 60 و62 جنيهًا للكيلو بينما يباع للمستهلك بقيمة 78 جنيهًا.

أسعار السمك في سوق الجملة

وترصد السطور التالية أسعار السمك البلطي والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للسوق.

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 60 و62 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 55 و57 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد فتراوح سعره بين 50 و200 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة 2024

- سجل سعر المرجان المجمد بين 30 إلى 45 جنيهًا.

- وسجل سعر البربون المجمد بين 30 إلى 45 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فتراوح الكيلو منها بين 30 إلى 55 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 إلى 90 جنيها.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا بين 100 إلى 130 جنيهًا.

سعر السمك البوري اليوم

- استقر سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم ليتراوح بين 100 إلى 130 جنيهًا.

- ثبت سعر السمك البوري صغير الحجم ليتراوح بين 85 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- حقق سعر «السبيط - كاليماري» اليوم انخفاضًا طفيفًا، ليتراوح بين 190 و380 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 70 و110 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 180 جنيه.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 160 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار بين 80 إلى 170 جنيهًا.

- هبط سعر كيلو الدنيس، ليتراوح بين 100 إلى 235 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 360 إلى 500 جنيه للكيلو.

- ارتفع الجمبري صغير الحجم ليتراوح بين 100 و280 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد فثبت سعره بين 175 و400 جنيه للكيلو.