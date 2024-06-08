أسعار السمك البلطي للمستهلك اليوم السبت 8-6-2024

يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت 8-6-2024، من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو، وفق المعلن عبر منصة سوق العبور الإلكترونية، بينما يباع للمستهلك بـ60 جنيهًا في الأسواق الخارجية.

أسعار السمك في سوق العبور

تستعرض «الوطن» أسعار السمك البلطي والجمبري داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي، كالتالي:

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 50 و65 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- السمك الفيليه البلطي المجمد تراوح سعره بين 65 و200 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة 2024

- سجل سعر المرجان المجمد بين 30 إلى 60 جنيهًا.

- سجل سعر البربون المجمد بين 30 إلى 60 جنيهًا.

- المكرونة المجمدة تراوح سعر الكيلو بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 إلى 90 جنيها.

- كيلو الماكريل المجمد تراوح سعره بين 100 إلى 130 جنيهًا.

سعر السمك البوري اليوم

- استقر سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 110 إلى 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر السمك البوري صغير الحجم بين 65 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- حقق سعر «السبيط - كاليماري» اليوم انخفاضًا طفيفًا، ليتراوح بين 190 و360 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 80 و125 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 50 إلى 175 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار بين 90 إلى 165 جنيهًا.

- هبط سعر كيلو الدنيس ليتراوح بين 110 إلى 235 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- الجمبري المجمد سعره بين 175 و380 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 360 إلى 450 جنيها للكيلو.