تكبيرات يوم عرفات والعشر الأوائل من ذي الحجة.. صيغ مستحبة

يطل علينا عيد الأضحى حاملا معه أجواء من الفرح، ونسمات من الإيمان، تملأ القلوب خضوعًا وشكرًا لله تعالى على نعمه الكثيرة، ويعد التهليل والتكبير من الأذكار المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة عموما وفي يوم عرفة ويوم النحرعلى وجه الخصوص.

تكبيرات يوم عرفات

وورد في تكبيرات يوم عرفات أو غيره من الأيام المستحب التكبير فيها كالعيد صيغ كثيرة، كما أعلنتها دار الإفتاء، عبر صفحتها الشخصية منها «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات العيد

كما ورد عن الصحابة والسلف الصالح صيغ في تكبيرات سواء يوم عرفات أو العيدين منها ما قاله الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد»، وكان أبن عباس يقول في تكبيرات يوم عرفة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا».

ويمكن في تكبيرات يوم عرفات ترديد: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهي صيغة قال بها الإمامان أحمد ابن حنبل وأبو حنيفة، وذهب الشافعية إلى هذه الصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر».

أما بالنسبة للحاج فيسن له التلبية في هذا اليوم العظيم «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».