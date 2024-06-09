مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة

يلتحق طلاب الشهادة الإعدادية الراغبون في دراسة كل ما هو متعلق بصناعة وصيانة السيارات، بمدرسة غبور للسيارات 2024، وهي مدارس تابعة للحكومة، يلتحق بها الطالب، ليكمل بها تعليمه في المرحلة الثانوية، وتتيح للطالب الدراسة الفنية، كما يدرس المناهج العامة «اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واللغة الألمانية».

شروط التقديم لمدرسة غبور للسيارات 2024

وتتم العملية التعليمية في مدرسة غبور للسيارات 2024، على يد خبراء ألمان ومهندسين مصريين، و يقضى الطالب دراسته النظرية والعملية داخل فصول و ورش و معامل المدرسة، إضافة للتدريب العملي بمراكز الخدمة و مصانع شركات السيارات الكبرى، تستعرض «الوطن» شروطها كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2022.

- إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

التخصصات المتاحة بمدرسة غبور 2024

-صيانة السيارات «مركبات خفيف».

- إصلاح هياكل السيارات.

- دهان هياكل السيارات.

- صيانة سيارات النقل والحافلات.