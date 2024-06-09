محافظ كفر الشيخ يوجه برفع الإشغالات في محيط لجان الثانوية العامة

وجّه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يُعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لتوفير بيئة صحية للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر قبل ساعات من انطلاق الامتحانات غدا.

الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية

كما شدّد المحافظ على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بمختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حُسن سير انتظام العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

وقال محافظ كفر الشيخ إنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين الجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2024، لتوفير الدعم والراحة للطلاب، مشيراً إلى أنّه كلّف جميع الأجهزة التنفيذية، بالتأكد من جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن وتعقيم وتطهير اللجان والنظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية للجان بصفة دورية وحتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

إزالة الإشغالات حول استراحات المراقبين

وأضاف المحافظ، أنه طالب أيضاً بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، وتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المُعلم المصري في الاستراحات المخصصة لملاحظي ومراقبي اللجان، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة ورفع كافة المخلفات وإزالة الإشغالات حول الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين وذلك على مدار أيام الامتحانات.