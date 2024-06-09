وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة.. «ثقوا في قدراتكم»

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين، تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة قائلاً: «أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسؤول».

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وأضاف الوزير من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، :« ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى، مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات».

وتابع: «اعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة»، مطالبا إياهم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، وتهدف من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وزير التعليم للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

واختتم رسالته لطلاب الثانوية العامة، «أبنائي وبناتي الطلاب، ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات».

فيما وجه رسالة إلى المعلمين قائلا: «زملائي المعلمين والعاملين المشاركين في الامتحانات الثانوية العامة، ثقتي فيكم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة».

أما الرسالة الأخيرة فكانت لأولياء الأمور، «أعزائي أولياء الأمور، نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم، نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد الامتحانات».