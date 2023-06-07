قائمة المدارس بعد الإعدادية 2023.. بدائل لـ«الثانوية العامة» توفر فرص عمل للطلاب

يرغب بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، في الالتحاق في المدارس بعد الإعدادية 2023 كبدائل عن الالتحاق بمدارس الثانوية العامة، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أهم المدارس بعد الإعدادية 2023، والمتخصصة في مجالات متنوعة ومختلفة، لسد احتياجات السوق المصرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ بعض المدارس بعد الإعدادية 2023 التي تعد بديلة للثانوية العامة، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تتميز بكونها مجانية، كما أنها تعمل على توفير فرص تعيين في بعض الشركات والمصانع بعد التخرج.

المدارس بعد الإعدادية 2023

وذكرت الوزارة أنّ معظم طلاب المدارس بعد الإعدادية التي تعد بديلة لنظام الثانوية العامة، يحصلون على مميزات عديدة، أهما الشهادة المصرية المطابقة للمعايير الدولية، بجانب التدريب العملي خلال الدراسة في مختلف شركات ومصانع الشريك الصناعي.

قائمة المدارس بعد الإعدادية 2023

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، قائمة بأبرز المدارس بعد الإعدادية 2023، وهي:

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «we» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.