دبلوماسي سابق: عضوية مصر في «بريكس» تزيد من تأثير سياستها الخارجية

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تجمع البريكس يعتبر من التجمعات التي أصبح لها دور وشأن في السياسة الدولية، موضحا أن مجموعة دول الأعضاء في هذا التجمع التي على رأسها «الصين، الهند، روسيا، البرازيل»، إجمالي إنتاجها القومي بالنسبة للإنتاج القومي العالمي كبير جدًا.

روسيا والصين دول أعضاء في مجلس الأمن

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن روسيا والصين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مما يمثل ثقلا متزايدا لهذا التجمع داخل الأمم المتحدة، وفي تبني القضايا العربية وخصوصا مواقف الأمم المتحدة بالنسبة لكل ما يتعلق بالقضايا الفلسطينية.

مصر بدأت عضوية قمة بريكس في شهر يناير عام 2024

وأشار إلى أن مصر بدأت عضوية قمة بريكس في شهر يناير عام 2024، موضحا أن هذه العضوية تضيف المزيد من الحيوية والتأثير للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى أنها تتيح لمصر مساحة كبيرة من الحرية في التحرك على الساحة الدولية.