شكري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «بريكس»

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى مدينة نيجني نوفجورود الروسية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في منشور على صفحة الخارجية عبر «فيسبوك»، إنه من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع، إذ يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة.

جهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة ستشمل أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع؛ لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.