«النقل» تؤكد دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس

شاركت وزارة النقل في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس، والذي ناقش تقييم الفرص والتحديات أمام محور الشمال الجنوب وفقًا لوجهة نظر رجال الأعمال، والذي انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس، ومن ضمنها مصر.

وأكدت وزارة النقل، في بيان، دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس؛ لتسهيل الربط والاتصالية الفعالة بين دول التجمع.

فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية

ودعت الوزارة الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية المصرية، كونها قادرة على الربط بين دول التجمع بكفاءة عالية نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي، ودعت أيضًا مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في المواني البحرية المصرية، وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.

جدير بالذكر أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فعلى سبيل المثال جاري إنشاء 8 مصانع، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية؛ لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة إذ تقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

التعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو

كما يجري أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم، لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل، وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.