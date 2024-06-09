وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للاعبي السباحة والكاراتيه.. أحدهم توقفت عضلة قلبها

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للسباحة شذي نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، ومتابعة الحالة الصحية لـ4 لاعبي كاراتيه بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا، وهم «جنى محمد إسماعيل، هبة محمد إسماعيل، جنى أشرف، آدم اشرف»، عقب مشاركتهم بالبطولة التنشيطية للكاراتية وتعرضهم لحادث سير أمام بوابة استاد القاهرة.

الحالة الصحية للاعبه شذى محمد

واطلع وزير الشباب والرياضة على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعبة شذي محمد نجم ولاعبي الكاراتيه، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجهم، وتوفير كل ما يلزم لعودتهم لممارسة نشاطهم الرياضي في أسرع وقت ممكن، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالتهم من رعاية طبية، ومتابعته تطورات الحالة الصحية لهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد «صبحي»، إلى دعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير جميع سبل الدعم لهم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعبين، والعودة لأسرهم في القريب العاجل.