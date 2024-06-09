«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «ميكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر»، عن وظائف شاغرة، وذلك من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وتستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة بشركة «TURBO»، والشروط المطلوبة والتخصصات، على النحو التالي :-

الوظائف المطلوبة فى الشباب والرياضة

1. مهندس إنتاج

2. محاسب عام

3. مندوب تسليم

4. أمناء مخازن

5. فني حقن

6. مساعد امين مخزن شروط الوظيفة

شروط الوظائف المطلوبة

• مؤهل عال ومتوسط

• أن يكون المتقدم موقفه واضح من التجنيد الحقوق

مميزات الوظائف للمتقدمين

1. رواتب مجزية

2. تأمين طبي واجتماعي

3. إجازات سنوية

4. نظام حوافز.

طرق التقديم فى وظائف الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة فى منشور لها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، طرق التقديم على الوظائف المعلنة، وذلك من خلال تسجل كل البيانات المطلوبة من خلال هذا الرابط الإلكتروني.