نهائي كأس الألعاب الرياضية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أمس الثلاثاء، وذلك بحضور جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، فعاليات نهائى كأس الألعاب الرياضية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية «كرة قدم خماسى» الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بقيادة بهاء الدين شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

بروتوكول تعاون لتشجيع طلاب المدارس علي ممارسة الرياضة

يأتى ذلك فى إطار برتوكول تعاون مشترك بين وزارتى والتربية التعليم والشباب والرياضة لتشجيع طلاب المدارس على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

وفي السياق ذاته، أكد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، أن تأهل إلى النهائي ،بالمرحلة الابتدائية ،مدرسة صلاح الدين الابتدائية ليقابل نظيره معهد التعمير الابتدائي الأزهري، والمرحلة الاعدادية مدرسة المروة الاعدادية تواجه مدرسة الشهداء الاعدادية، حيث يقام نهائي الدوري على ملعب الصالة المغطاة بالخارجة.

تكريم المدرسة الفائزة في نهائي بطولة المدارس

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مدرستى صلاح الدين الابتدائية والمروة الإعدادية، لتصدر البطولة بالمركز الأول الظهور بالمظهر اللائق والمشرف والمنافسة بقوة للوصول للنهائيات، وأعرب عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والازدهار.