5872 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 15 لجنة ببورسعيد غدا

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا الاثنين وتنتهي السبت 20 يوليو المقبل.

5872 طالبا وطالبة يستعدون للامتحانات

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن 5872 طالبا وطالبة يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد، موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وفي سياق متصل، أكد «عبد التواب» أن تعليم بورسعيد وقعت مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية للتعاون والعمل على إنجاح أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

توفير الأجواء الامتحانية

ووجه وكيل تعليم بورسعيد بضرورة التعامل الجيد مع طلاب شهادة الثانوية العامة وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.