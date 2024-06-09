«تعليم البحر الأحمر» تعلن جاهزية 13 لجنة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة غدا الاثنين، في المواد غير المضافة للمجموع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة استعدادات المدن للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأنهت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، اليوم، استعداداتها لماراثون الثانوية العامة، من خلال تركيب مظلات أمام 6 لجان امتحانات في مدرسة محمد الطيب ومدرسة الغردقة الثانوية بنات ومدرسة حامد جوهر الرسمية لغات ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة خالد ابن الوليد ومدرسة شدوان.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة توافر المياه والإنارة اللازمة، مع تكثيف أعمال النظافة داخل وأمام اللجان، وتوفير أجواء الهدوء الطلاب خلال سير العملية الامتحانية.

لجان الثانوية العامة في البحر الأحمر

ومن جانبه أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين 3714 طالبا وطالبة في 13 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، بواقع لجنتين في إدارة رأس غارب التعليمية، و6 لجان في إدارة الغردقة التعليمية، ولجنتان في إدارة سفاجا التعليمية، ولجنة في إدارة القصير التعليمية، ولجنة في إدارة مرسى علم التعليمية، ولجنة في إدارة الشلاتين التعليمية، ولجنة في إدارة حلايب التعليمية.