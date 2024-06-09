هل تشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 مجموع الـ100%؟

تساؤلات كثيرة في أذهان طلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الذي ينطلق غدًا الاثنين، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وكان من أهمها سؤال هل سنشهد هذا العام مجموع الـ100% في الثانوية العامة أم مثل العامين الماضيين؟

هل سنشهد هذا العام مجموع ال100% في الثانوية العامة؟

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عبر حواره مع «الوطن»: «لا نستطيع أن نحكم أو نقول أنه لا يحصل أي طالب علي 100% في الثانوية العامة 2024، ولكن نقول سيحصل كل طالب علي حقه كاملاً، فأسئلة امتحانات الثانوية العامة 30 % للمستوى البسيط والـ40% متوسطة 30% للمستويات العليا».

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الطالب سيحصل على كل درجة مستحقة له، قائلاً: «مش هنأخذ درجات من الطلاب عشان ميحصلوش على الدرجات النهائية، فكل طالب سيحصل على حقه ودرجاته كاملة وفقًا لمستواه».