خطاب منتظر لجانتس مساء اليوم.. هل يستقيل من الحكومة الإسرائيلية؟

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، سيدلي بتصريح مساء اليوم، عقب تأجيل خطابه أمس، الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه انسحابه من الحكومة الإسرائيلية.

وجاء تأجيل خطاب الوزير الإسرائيلي، بعد الإعلان أمس عن تحرير 4 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشهد إسرائيل حالة تخبط سياسي، في ظل رغبة بعض الوزراء تقديم الاستقالة بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدم الانصياع لبعض الاقتراحات التي تطالب بالتحرك بشكل معين على أرض المعركة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.