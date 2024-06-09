هل يجوز للمصريين بالخارج ذبح الأضحية داخل مصر؟.. «الهجرة» توضح رد «الإفتاء»

أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بناء على فتوى دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، مشيرة إلى أنه أمر مستحب حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد، معلنة أن وزارة الأوقاف فتحت باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة).

صكوك أضاحي للجاليات المصرية بالخارج

يأتي ذلك احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنته وزارة الأوقاف، على أن يجرى الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

سعر صك الأضحية البلدي والمستورد

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يحول السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.