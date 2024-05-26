«التموين» تضخ أوراك وصدور دواجن مجمدة في المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم والدواجن المقرر ضخّها في الأسواق من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

أسعار أوراك وصدور الدواجن

وفي بيان صادر عن وزارة التموين قبل قليل، بيّنت الوزارة أسعار الدواجن «صدور، أوراك» للمستهلكين في منافذها على مستوى الجمهورية، نستعرضها في النقاط التالية:

- طرح أوراك مجمدة وزن 1 كيلوجرام للمواطن بسعر 90 جنيهًا.

- طرح الصدور عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيهًا.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنّه يتوافر حاليًا بمنافذها كميات كبيرة من «صدور وأوراك» الدواجن، منها 120 طن صدور و100 طن أوراك، تطرحها الوزارة في السوق المحلية لسد الاحتياجات اليومية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

استمرار العمل خلال إجازة العيد

وفي إطار استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أوضحت أنّ العمل سيستمر يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، إضافة إلى استمرار البيع في 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع خلال أيام العيد، مؤكدة أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الأساسية زيادة على ما يتم ضخه على البطاقات التموينية، كما يلي.

- 180 ألف طن سكر معبأ.

- 60 ألف طن زيت طعام.

- 15 ألف طن أرز.

- 20 ألف طن مكرونة.

ضخ كميات كبيرة من اللحوم

وأوضح تقرير للوزارة، أنّه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل استيراد كمايات اللحوم اللازمة لسد احتياجات المواطنين، وزيادة عدد منافذها على مستوى الجمهورية خلال عيد الأضحى وجاءت الاستعدادات كما يلي.

- طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة.

- توفير 1500 منفذ متنوع بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة.

- طرح 5000 رأس ضأن مبردة.

- إنشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بـ16 محافظة.

- 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين.

- توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة.

- استيراد 600 طن أوراك.

- التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة.