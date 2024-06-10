«الوزراء»: الإمارات والسعودية في صدارة الشركاء التجاريين لمصر خلال 2024

أكّد مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2023 وصل إلى 24.595 مليار دولار أمريكي، إذ تمثل الواردات نحو 16.269 مليار دولار أمريكي من هذه القيمة، بينما تمثل الصادرات 8.325 مليار دولار أمريكي، فيما تمثل 14 دولة مجتمعة 63.9% من إجمالي حجم التجارة.

الإمارات تحتل المركز الأول بين الشركاء التجاريين لمصر

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنَّ دولة الإمارات المركز الأول بين الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.202 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المحددة، وشمل ذلك 1.248 مليار دولار أمريكي واردات و953.7 مليون دولار أمريكي صادرات.

السعودية تحصل على المركز الثاني بحجم تبادل تجاري 1.731 مليار دولار

ولفت المركز إلى أنَّ السعودية حصلت على المركز الثاني، بحجم تبادل تجاري بلغ 1.731 مليار دولار أمريكي منها 1.340 مليار دولار أمريكي واردات، و391.3 مليون دولار أمريكي صادرات، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث بحجم تجارة بلغ 1.667 مليار دولار أمريكي، وبلغت الواردات 816.6 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الصادرات 850.5 مليون دولار أمريكي، وفي المركز الرابع جاءت الصين بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 1.574 مليار دولار أمريكي: منها 1.402 مليار دولار أمريكي واردات و171.4 مليون دولار صادرات.

جاءت ألمانيا في المركز الخامس بحجم تبادل تجاري بلغ 1.446 مليار دولار أمريكي، وشكلت الواردات 1.008 مليار دولار أمريكي، والصادرات 437.7 مليون دولار أمريكي.

واحتلت إيطاليا المركز السادس بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.186 مليار دولار أمريكي منها 516.9 مليون دولار أمريكي واردات و669.1 مليون دولار أمريكي صادرات، وتصدرت المملكة المتحدة المركز السابع بحجم تبادل تجاري بلغ 1.179 مليار دولار أمريكي منها 568.4 مليون دولار أمريكي واردات و611.3 مليون دولار أمريكي صادرات.

كما احتلت تركيا المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 949.1 مليون دولار أمريكي، وبلغت الواردات 539.7 مليون دولار أمريكي، والصادرات 409.4 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا والتي احتلت المركز التاسع 918.3 مليون دولار أمريكي منها 583.5 مليون دولار أمريكي واردات، و334.8 مليون دولار صادرات، وأخيرًا احتلت الهند المرتبة العاشرة بحجم تبادل تجاري بلغ 680.3 مليون دولار أمريكي منها 515.6 مليون دولار أمريكي واردات و164.7 مليون دولار أمريكي صادرات.