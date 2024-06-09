أستاذ زراعة: الصادرات المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إنّ الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام الأخيرة تمثل قصة نجاح بكل المقاييس، موضحًا أنّ هذا النجاح تحقّق من خلال منظومة متكاملة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئات أخرى.

الحجر الزراعي يمثل خط الدفاع

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحجر الزراعي يقع في قلب منظومة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُمثل خط الدفاع الأخير عن الصادرات الزراعية.

تحقيق أرقام كبيرة في الصادرات الزراعية

وأشار إلى أنّ هناك تعاونًا مع جهات أخرى منها اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، مؤكدا أن كلمة السر في تحقيق الأرقام الكبيرة في الصادرات الزراعية تتمثل في الجودة.