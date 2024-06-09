مصر للطيران تنهي جسرها الجوي لنقل الحجاج غدا.. تسير 34 رحلة جوية 

أعلنت شركة مصر للطيران، انتهاء جسرها الجوي لنقل الحجاج المصريين والأفارقة والأجانب إلى الأراضي المقدسة، غدا الاثنين، لافتة إلى أن الشركة نقلت خلال مرحلة ذهاب الحجاج نحو 60 ألف حاج عبر 241 رحلة جوية.

غداً اليوم الأخير للجسر الجوي

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مصر للطيران ستسير غدا الاثني،ن في اليوم الأخير لجسرها الجوي لنقل الحجاج خلال مرحلة الذهاب، نحو 34 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة، بواقع 17 رحلة من مطار القاهرة إلي مطار جدة، و15 رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة جوية واحدة من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، ورحلة جوية واحدة من مطار برج العرب إلي مطار جدة.

حجاج بعثتي وزارة الداخلية والعدل

وأشارت شركة مصر للطيران، إلى أن الـ34 رحلة جوية التي ستسيرها الشركة غدا لنقل الحجاج ستكون مخصصة، لنقل حجاج بعثتي وزارة الداخلية والعدل، وشركة مصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.