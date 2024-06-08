مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل الحجاج المصريين والأجانب للسعودية غدًا

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، بدء العد التنازلي للجسر الجوي الذي تسيره الشركة لنقل الحجاج المصريين والأفارقة إلى الأراضي المقدسة، الذي بدأ اعتبارًا من يوم 29 مايو الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين 10 يونيو الجاري.

17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، اليوم السبت،، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران غدًا الأحد، 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة، بواقع 10 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى مطار جدة، و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة جوية واحدة من مطار القاهرة إلي مطار الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت مصر للطيران، إلى أن الـ17 رحلة التي ستسيرها الشركة غدا لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة، مخصصة لنقل حجاج بعثات وزارات السياحة والتضامن والداخلية والعدل، وحجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء، وبعثة الأوقاف، وحجاج قرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب.

ومن جهته، أكد الطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة استعدت بشكل كبير لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن الشركة جهزت فرق مميزة من العاملين بالشركة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج سواء بالمطارات المصرية أو السعودية، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم .