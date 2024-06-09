تعرف على أفضل الدول لدراسة الطب في جميع التخصصات

يسعي العديد من الطلاب حول العالم لإتمام دراستهم في الخارج بعد الحصول على الثانوية العامة، وخاصة كليات الطب في جميع التخصصات لتحقيق نجاحات وتطلعات جيدة في هذا المجال.

أفضل دول لدراسة الطب

ويكون للطلاب رغبة مُلحة في اختيار جامعات معتمدة لدراسة الطب، ووفقًا لمقياس QS العالمي للتصنيف الجامعي للعام الماضي 2023، جاءت أفضل دول لدراسة الطب كالآتي:

1- الولايات المتحدة.

2- المملكة المتحدة.

3- أستراليا.

4- ألمانيا.

5- السويد.

أفضل جامعات الطب في أوروبا

كما أنه وفقًا لمقياس QS العالمي للتصنيف الجامعي للعام الماضي 2023 فإن أفضل جامعات الطب في أوروبا جاءت كما يلي:

1- جامعة أكسفورد في بريطانيا.

2- جامعة كارولينسكا في السويد.

3- جامعة كامبريدج في بريطانيا.

4- جامعة زيورخ في سويسرا.

5- جامعة أمستردام في هولندا.

أفضل جامعات الطب في العالم العربي

ووفقًا لمقياس QS العالمي للتصنيف الجامعي للعام الماضي 2023، فإن أفضل جامعات الطب في العالم العربي جاءت كالآتي:

1- جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية.

2- جامعة القاهرة في مصر.

3- جامعة عين شمس في مصر.

4- جامعة الإسكندرية في مصر.

5- جامعة أسيوط في مصر.

6- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية.

7- جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في السعودية.