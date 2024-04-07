الجدول الزمني والأوراق المطلوبة لشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

اعتمد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، الجدول الزمني لشغل منصب عميد كلية الطب جامعة المنصورة، والأوراق المطلوبة للتقدم للمنصب، بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 592 بتاريخ 31/3/2024 بشأن خلو منصب عميد كلية الطب اعتبارا من 4/7/2024.

الجدول الزمني لشغل منصب عميد كلية الطب جامعة المنصورة

وأوضحت لجنة اختيارات قيادات جامعة المنصورة، في بيان لها، جدول عملها الزمني وفق ما يلي:

مواعيد استقبال طلبات الترشح

يمكن للمرشحين تقديم طلباتهم للترشح في مقر مكتب رئيس الجامعة من الخميس 18 أبريل حتى الأربعاء 24 أبريل الجاري، وستتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الأربعاء 24 أبريل بعد الساعة الثالثة مساء، ويمكن تقديم الطعون والتظلمات يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل الجاري.

اجتماع لجنة البت في الطعون والتظلمات وإعلان القائمة النهائية

وسيعقد اجتماع لجنة البت في الطعون والتظلمات وسيتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 29 أبريل، وسيتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 30 أبريل، كما سيتم إعلان موعد المقابلات للمتقدمين لمنصب عميد كلية الطب بعد اجتماع لجنة الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، على أن تكون جميع الاجتماعات والمقابلات وتقديم الملفات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة.

الأوراق المطلوبة لشغل منصب عميد كلية الطب جامعة المنصورة

وللترشح لمنصب عميد كلية الطب في جامعة المنصورة، يتوجب على المتقدم تقديم الوثائق التالية:

1- بيان حالة رسمي معتمد ومختوم من الجامعة يشتمل على الإعارات والأجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات.

2- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، تشتمل على الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي، بناء الشراكات، المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

3- بيان تدرج وظيفي معتمد ومختوم.

4- تقديم الوثائق في البنود (1-3) على عدد 6 أسطوانات مدمجة أو فلاشة.

5- خطة تطوير الكلية.

6- شهادة بحضور دورة تدريبية مؤهلة لشغل المناصب القيادية، أو تقديم إقرار بالحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح بعد انتهاء اللجنة من إجراءاتها.

7- أصل شهادة قانونية تبين ما إذا كان المتقدم محالًا لمجلس تأديب أو موقوف عليه جزاءات تأديبية، أو محالًا للتحقيق للمحاكمة الجنائية.

8- صورتان طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

9- صورتان شخصيتان حديثتان.

10- سيرتان ذاتيتان مختصرتان.