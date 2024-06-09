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سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-6-2024

كتب:

أميرة سعد
04:10 م | الأحد 09 يونيو 2024
سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر صرف الدولار الأمريكي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد 9-6-2024 في مختلف البنوك المصرية، خلال متصف التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري حوالي 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري حوالي  47.62 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر حوالي 47.61 جنيه للبيع، و47.51 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة حوالي 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء. 

 

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