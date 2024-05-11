آخر تحديث.. سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-5-2024

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-5-2024، استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الرسمية، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

- 47.41 جنيه للبيع.

- 47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.61 جنيه للبيع.

- 47.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 47.40 جنيه للبيع.

- 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.35 جنيه للبيع.

- 47.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 47.35 جنيه للبيع.

- 47.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 47.40 جنيه للبيع.

- 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

- 47.40 جنيه للبيع.

- 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 47.40 جنيه للبيع.

- 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.40 جنيه للبيع.

- 47.30 جنيه للشراء.