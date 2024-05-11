سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-5-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الرسمية، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، حوالي 47.40 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 47.4 جنيه للبيع، و47.3 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، حوالي 47.4 جنيه للبيع، و47.3 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، حوالي 47.4 جنيه للبيع، و47.3 جنيه للشراء.