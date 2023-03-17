سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تشغل بال الجميع، ولا سيما الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الاقتصادي أو المصريين العاملين في شركات استثمارية داخل مصر، حيث الراتب الشهري بالدولار.

لذا ومن خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والعربية داخل مصر، وفق ما أعلن رسميا على مواقع كل بنك على حدة.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

في البنك التجاري الدولي جاء الدولار بـ30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.