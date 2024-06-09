40 ألفا و661 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 113 لجنة بالغربية غدا

أكدت محافظة الغربية إنهاء استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا، في 113 لجنة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، تستقبل 40661 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

رفع الإشغالات في محيط اللجان

وتفقد «رحمي» لجان الامتحانات، بهدف الاطمئنان على مدى جاهزيتها، والتأكد من توفير المتطلبات والمستلزمات ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، ما يضمن سير الامتحانات بصورة طبيعية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الامتحانات.

عدد لجان الامتحانات في الغربية

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إلى أن عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تبلغ 113 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، وتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ما يضمن سهولة وصول الطلاب والطالبات للجان، مؤكدا جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات غدا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب.