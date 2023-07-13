ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالأحياء والجبر والفلسفة اليوم

يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم، ماراثون امتحانات الثانوية العام، بامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023

كما يختتم طلاب مدارس المكفوفين، امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمادة الأحصاء، فيما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتواصل مع مديري المديريات منذ صباح اليوم للتأكد من وصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد للجان الامتحانية، والتأكد من سير العملية الامتحانية بانضباط دون أي عوائق تؤثر على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتوزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.