ختام ماراثون الثانوية العامة.. «يا رب كتر أفراحنا» (ملف خاص)

بعد شهور طويلة من السهر والتعب والمعاناة والقلق والتوتر داخل غالبية البيوت المصرية أُسدل الستار أمس على آخر فصول «بعبع الثانوية العامة» بإعلان الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، النتيجة خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة كشف خلاله عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية من كافة المدارس ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان وعدد الراسبين ومقارنة النسبة المئوية للنتيجة بنسب النجاح على مدار السنوات الماضية.

«الوطن» تنشر هذا الملف تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتنقل وصفاً تفصيلياً لمشاعر الأوائل على مستوى الجمهورية وكيف حققوا هذا التفوق والنجاح ودور الأسرة فيما وصلوا إليه، ورغباتهم وتطلعاتهم وأحلامهم المستقبلية فى استكمال المسيرة داخل محراب العلم.

وقدّم «حجازى»، خلال المؤتمر الصحفى، كشف حساب كاملاً عن ماراثون الثانوية العامة، تضمّن أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 763 ألفاً و206 طلاب، حضر منهم 759676 ونسبة النجاح 78.81%، مؤكداً أنه لم يحصل أى طالب على مجموع 100% هذا العام، وهو مؤشر على صدق الاختبارات والقدرة التمييزية للامتحانات.

ولم تحدث واقعة تسريب لأى امتحان بعد حادث 2016.. والأوائل 36 طالباً وطالبة، منهم 30 «علمى علوم ورياضة وأدبى»، و2 «مدارس stem»، و3 من مدارس الدمج، وطالب من مدارس المكفوفين. وأكد أن الامتحانات شهدت مخالفات من 812 طالباً تمّت إحالة 641 منهم للنيابة و199 ملاحظاً تم تحويلهم للشئون القانونية، وتم منع التحويل للصف الثالث إلا من خلال لجنة مركزية بالوزارة ومنع الامتحانات فى لجان الشغب، وتمت إعادة تصحيح بعض أوراق الامتحان فى بعض اللجان لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.