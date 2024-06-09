ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز للعودة إلى موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي تتوسط المُنتج تامر مرسي، وحسام شوقي المشرف العام للإنتاج بـ«سينرجي»، مُعلقة: «مسلسل رمضان 2025 بإذن الله».

وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين في وقت سابق، أنه يعمل على كتابة مسلسل جديد من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو العمل الدرامي الثالث الذي يجمعهما بعد مسلسلي «ونحب تاني ليه»، و«اللي مالوش كبير».

من «هربانة منها» إلى «ضرب نار».. ياسمين عبد العزيز أبرز وجوه الرمضانية

وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز أبرز الوجوه الرمضانية التي ارتبط بها الجمهور السنوات الماضية، بعد ما قدمت مجموعة من الأعمال المُميزة، حيث قدمت تجربة كوميدية مُختلفة من خلال مُسلسل «هربانة منها» في موسم الدراما الرمضانية 2017، وبعد عامين قررت تقديم تجربة مُختلفة في مزيج ما بين الغموض والتشويق في مسلسل «لآخر نفس»، وفي رمضان 2020 قدمت مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي حقق نجاحا باهرا.

وفي موسم الدراما الرمضانية 2021 قدمت أولى تعاونها مع أحمد العوضي في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وبعد النجاح الذي حققه المسلسل كررا التجربة مرة أخرى في موسم الدراما الرمضانية 2023 في مسلسل «ضرب نار».