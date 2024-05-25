أحمد العوضي يكشف تفاصيل عودته إلى ياسمين عبد العزيز.. ما القصة؟

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي تريند مؤشر محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد ظهور الأخير في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، بالإضافة لتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي «X».

مصير عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذى لا يزال سؤال الشارع عن موعد عودتهما لبعضهما بعد إعلان انفصالهما وتأثر الكثيرين لما وصلت له علاقتهما، خاصة أنهما يتبادلان الحب والاحترام بشكل كبير، وحسم الفنان أحمد العوضي هذا الأمر، مشددَا على أنه يترك هذا الأمر لله، وأنه مرتبط بالنصيب والقدر والذي يستسلم له بشكل كلي، لافتًا إلى أن الأهم هو الاحترام وحب الخير لبعضهما.

حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز فنيًا

ونفى الفنان أحمد العوضي انفصاله فنيًا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدَا عدم رفضهما التعاون من جديد، خاصة أنهما حققا نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال مسلسلي «ضرب نار، اللى مالوش كبير»، بالإضافة لإمكانية تعاونهما بالسينما لأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز نجمة شباك من العيار الثقيل.